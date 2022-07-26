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Понад 1000 будинків без газа – окупанти пошкодили газопровід

Понад 1000 будинків без газа – окупанти пошкодили газопровід

Окупанти пошкодили газопровід на території Балаклійської громади Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом одне з сіл Балаклійської громади.

У Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА повідомили, що без газопостачання залишилась тысяча будинків.

АТ «Харківгаз» просить своїх клієнтів, у яких припинилася подача газу ввечері 25 липня, самостійно перекрити крани перед газовими приладами до проведення ремонтів газогону.

Водночас тривають роботи з відновлення газопостачання в деокупованих ЗСУ населених пунктах Харківського району. Проводяться ремонти на газорозподільних і будинкових мережах, а також зруйнованих ворогом газогонах.

Відновлювальні роботи будуть продовжуватися до повного пуску газу у всі домоволодіння.

Агентство Телевидения Новости

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