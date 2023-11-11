Порівняння кількості жертв у Секторі Гази та Україні – цинічне та некоректне

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Пропаганда рф пише, ніби у Секторі Гази вбито майже стільки ж цивільних, скільки від початку війни в Україні.

Наратив простий: Ізраїль «знищує мирних жителів без огляду на міжнародне гуманітарне право» в той час, як росія воює «високоморальною високоточною зброєю».

Порівнювати цифри жертв серед мирних жителів – відверто цинічна справа. Страждання не вимірюються цифрами.

А порівняння ситуації в Україні та Секторі Гази взагалі некоректне. Перша причина неприховано лежить на інформаційній поверхні: через неможливість потрапити до тимчасово окупованих територій України не можна підрахувати й кількість жертв мирного населення у Маріуполі (за оцінками їх десятки тисяч), Сєвєродонецьку, Лисичанську та інших українських містах і селах.

Друга причина – прихована. російська сторона не оприлюднює ці цифри і жодних відомостей на цю тему не дає.

Джерело: https://t.me/spravdi/34561

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