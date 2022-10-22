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Постоянный представитель россии при ООН василь небензя покинул зал заседания Совета Безопасности ООН, чтобы, как он сам заявил, не слышать выступления постпреда Украины Сергея Кислицы - сообщает Укринформ

Постоянный представитель россии при ООН василь небензя покинул зал заседания Совета Безопасности ООН, чтобы, как он сам заявил, не слышать выступления постпреда Украины Сергея Кислицы - сообщает Укринформ

Кислица, реагируя на побег небензи, выразил надежду, что вскоре россии вообще не будет в Совете Безопасности ООН, где она незаконно занимает место СССР как постоянного члена этого органа.

«Я сожалею, что Совет Безопасности все еще вынужден слушать этого представителя, поскольку единственное, что он сделал за почти восемь месяцев вторжения – это громоздил ложь на ложь. На каждом заседании. О каждом аспекте агрессивной войны, которую развязал его хозяин в феврале», – сказал Кислица. При этом он процитировал российского постпреда, уверяющего, что «целью специальной военной операции россии не является оккупация Украины или причинение вреда местному населению» и что она «не влияет на критически важную гражданскую инфраструктуру».

#ООН

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4790

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