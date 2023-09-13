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Повінь у Лівії: влада заявляє про тисячі загиблих

Повінь у Лівії: влада заявляє про тисячі загиблих

Представники структур, що контролюють східні регіони Лівії, заявляють про щонайменше дві тисячі загиблих (https://p.dw.com/p/4WEGM?maca=Ukr-Red-Telegram) і ще п'ять-шість тисяч зниклих безвісти після масштабної повені у місті Дерна, повідомила в ніч на вівторок, 12 вересня, агенція Reuters.

Причиною масштабних жертв та руйнувань у місті став шторм "Деніел", який минулого тижня вирував у Греції, а у неділю, 10 вересня, дістався Лівії. За словами Ахмеда Місмарі, речника Лівійської національної армії, що діє на сході країни, шторм спричинив обрушення дамб над Дерною, після чого "змило цілі квартали з їхніми жителями в море".

За словами очевидців, рівень води сягав трьох метрів, на відео з Дерни видно, що частково обвалилися навіть багатоповерхові будинки, в місті відсутня електроенергія та зв'язок, зауважує

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/16238

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