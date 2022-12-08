О, давно не было. Как ударили по Энгельсу и Дягилево, так и о ядерном оружии снова заговорил. Правило маленького диктатора №1: Когда всё плохо, всегда говори о ядерном оружии.

"Если [Россия] не применит [ядерное оружие] первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории - они сильно ограничены".

Это переводится как "если мы не разбомбим первыми, то нас разбомбят, поэтому мы оставляем за собой право бомбить первыми".

Но, фактически, это ничего не означает, потому что сдерживающий фактор остаётся прежним: "любая ядерная атака России повлечёт военный ответ - не ядерный, но настолько мощный, что российская армия будет уничтожена", - это сказал Боррель 13 октября (https://t.me/ToBeOr_Official/9480). После этого разговоры о ядерном оружии на два месяца утихли.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/10087

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