Представники іранської діаспори проведуть у Берліні акцію проти диктатури у рідній країні

Члени понад 40 організацій вишикуються у десятикілометровий "революційний ланцюг" від посольства Ірану до Рейхстагу.

У такий спосіб організатори акції хочуть символічно показати "довгий шлях від диктатури з одного боку до свободи з іншого".

**Під час масових протестів в Ірані на тлі вбивства поліцією моралі Махси Аміні, в країні, за офіційними даними, загинуло щонайменше 520 людей, зокрема, 71 дитина.

Частину протестувальників згодом було засуджено до страти.

Джерело: https://t.me/znua_live/97821

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