При розмінуванні під Харковом троє рятувальників отримали поранення

Підсумки минулої доби від Харківської обласної військової адміністрації:

Російські окупаційні війська завдали по Харкову 1 артилерійський удар. Постраждав район Сокільників.

Унаслідок обстрілу окупантами Харківського району (Руські Тишки, Циркуни, с. Михайлівка, Рай-Оленівка) – 4 осіб отримали поранення, 1 людина загинула у Циркунах.

Протягом доби активні обстріли тривали в Богодухові та районі – 3 поранених, 2 загиблих.

Увечері 8 травня зафіксували обстріли окупантів в Лозівській, Золочівській громадах – 2 поранених.

Всього за добу по Харківській області через обстріли росіян – 9 поранених, 3 людини загинули.

Тривають бої на Ізюмщині. Ворог активних наступальних дій не проводив, перегруповує підрозділи та намагається утримати раніше зайняті позиції.

Збройні Сили України на своїх позиція та не допускають просування ворога та поступово ведуть контрнаступальні дії.

«Наголошую: не поспішайте із поверненням на звільнені території, це дуже небезпечно! Зараз там працюють правоохоронці та виконують надскладну роботу піротехнічні підрозділи. Окупанти залишили по собі сотні мін на виїздах, вулицях, в будинках та ін. При розмінуванні отримали поранення 3 рятувальників, медики надають необхідну допомогу. Тому ще раз звертаємося: відвідувати щойно звільнені території дуже небезпечно!

Працює обласний гуманітарний центр, громади області та жителі Харкова продовжують отримувати допомогу. Нагадаю, працює гаряча лінія, телефонуйте: 0800 301 415», повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости