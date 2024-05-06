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Втрати окупаційної армії росії за тиждень
С 28 апреля по 5 мая 2024 года ВСУ сожгли 1106 единиц вооружения и военной техники и ликвидировали 8110 российских террористов.
российские террористические войска потеряли за этот период:
● 96 танков
● 188 боевых бронированных машин
● 264 артиллерийских системы
● 7 РСЗО
● 14 установок ПВО
● 353 единицы автотехники
● 31 единицу спецтехники
Также ВСУ сбили вражеский самолет, 23 ракеты и 129 БПЛА.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/35457