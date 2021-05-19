Пропаганда боевиков снова наврала о международном признании «ДНР»: что известно

Пропагандисты ОРДО лгут, что организаторы чемпионата Европы по бодибилдингу в Испании признали «ДНР» участником престижных международных соревнований. Это следует из сообщения пресс-службы так называемого «министерства молодежи, спорта и туризма», пишет «ОстроВ».

Частичная правда этого сообщения заключается в том, что уроженец Донецкой области Дмитрий Янкин действительно выступал в Испании и завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по бодибилдингу (IFBB European Championships). Однако это спортивное достижение местные пропагандисты попытались подать как международное признание «ДНР» в мире спорта.

«Бодибилдер из ДНР взял бронзу на чемпионате Европы в испанском Санта-Сусанна», — с таким заголовком сепаратистские СМИ пересказали сообщение «министерства».

«В соревнованиях приняли участие около 1000 спортсменов из 40 стран мира, в их числе был наш земляк Дмитрий Янкин», — поспешили сообщить оккупационные власти.

Однако, согласно протоколам Чемпионата Дмитрий Янкин в Испании представлял Россию и ни каком международном признании «ДНР» в мире спорта речи не велось.

Источник: sprotyv.info

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