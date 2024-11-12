Пропаганда рф закидає Латинську Америку брехливими короткометражками

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

російська пропаганда запустила черговий абсурдний фейк на латиноамериканську тему – про те, що у курській області нібито загинули родичі Шакіри та Пабло Ескобара, котрі воювали у лавах ЗСУ.

Першим став вірусний 40-секундний ролик про загибель родича Шакіри, нібито опублікований колумбійським виданням El Espectador.

У результаті перевірки з’ясувалось, що відповідного сюжету немає на верифікованих ресурсах El Espectador в X, Instagram, Facebook, TikTok і на YouTube, не кажучи вже про офіційний сайт видання.

Фейк про загибель нащадка колумбійського наркобарона поширювався у вигляді 53-секундного відео із логотипом вже іншого колумбійського видання El Tiempo.

На офіційному сайті видання El Tiempo, а також на його сторінках у YouTube, TikTok, X, Instagram, Facebook такого відео не виявилось.

Джерело: https://t.me/spravdi/42820

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