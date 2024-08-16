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Пропагандисти росії та білорусі посилюють дезінформаційні кампанії проти Литви – дослідження

Пропагандисти росії та білорусі посилюють дезінформаційні кампанії проти Литви – дослідження

кремль та мінськ ставлять за мету збільшити дезінформацію та маніпуляції на власну аудиторію щодо цієї Балтійської країни, а саме – у сфері оборони.

Як зазначають аналітики Збройних сил Литви, у липні виявлено 312 інформаційних випадків, з яких більше 200 – проти оборонного сектору, пише LRT.

Ключовими пропагандистськими наративами, які виявили аналітики, стали:

• дискредитація НАТО, підрив довіри до Альянсу та його саміту у Вашингтоні, а також послаблення довіри Литви до Північноатлантичного блоку;

• зображення НАТО як агресивної організації, ворожої росії. Зокрема навчання Baltic Connection 24 (BALTCON24) з розгортанням систем ЗРК Patriot подавалися як підготовка до агресії;

• акцент на посиленні військового потенціалу Литви, зокрема на фінансуванні оборони та створенні парків контрмобільності;

• білоруські пропагандисти намагалися представити Литву як недемократичну та агресивну державу, маніпулювали темою нелегальних мігрантів, посилаючись на фільм про нібито жорстоке поводження з мігрантами з боку Литви, Польщі та Латвії.

Джерело: https://t.me/spravdi/40828

Новости портала «Весь Харьков»

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