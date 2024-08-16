Пропагандисти росії та білорусі посилюють дезінформаційні кампанії проти Литви – дослідження
кремль та мінськ ставлять за мету збільшити дезінформацію та маніпуляції на власну аудиторію щодо цієї Балтійської країни, а саме – у сфері оборони.
Як зазначають аналітики Збройних сил Литви, у липні виявлено 312 інформаційних випадків, з яких більше 200 – проти оборонного сектору, пише LRT.
Ключовими пропагандистськими наративами, які виявили аналітики, стали:
• дискредитація НАТО, підрив довіри до Альянсу та його саміту у Вашингтоні, а також послаблення довіри Литви до Північноатлантичного блоку;
• зображення НАТО як агресивної організації, ворожої росії. Зокрема навчання Baltic Connection 24 (BALTCON24) з розгортанням систем ЗРК Patriot подавалися як підготовка до агресії;
• акцент на посиленні військового потенціалу Литви, зокрема на фінансуванні оборони та створенні парків контрмобільності;
• білоруські пропагандисти намагалися представити Литву як недемократичну та агресивну державу, маніпулювали темою нелегальних мігрантів, посилаючись на фільм про нібито жорстоке поводження з мігрантами з боку Литви, Польщі та Латвії.
Джерело: https://t.me/spravdi/40828