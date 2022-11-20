Після втрати Херсона росіяни подвоїли атаки на сході, – WSJ

Відступ з Херсона став серйозною стратегічною поразкою росіян на полі бою та черговим політичним провалом путіна. Але, зважаючи на обставини, командування окупантів вирішило використати ситуацію для посилення атак на сході України. Відведені підрозділи вони перекидають у Донецьку область, де їхній наступ в останні дні відбувається з подвійною інтенсивністю. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише ZN.UA.

На думку американських оглядачів, близько 20 тисяч російських військовослужбовців, які раніше воювали на херсонському напрямку, тепер будуть перекинуті на Донбас, де приєднаються до нещодавно мобілізованих резервів рф. Українське військове командування розуміє наміри ворога і готується до важких боїв.

У WSJ зазначають, що тактика росіян схожа на ту, яку вони використовували після відступу з Київщини у березні. Тоді окупанти посилили власне угруповання на сєверодонецькому та лисичанському напрямках і зуміли захопити ці міста. Крім того, було окуповано майже всю Луганщину.

Аналітики прогнозують, що навіть попри збільшення тиску з боку загарбників, лінія фронту на сході, скоріш за все, буде статичною через важкі погодні умови. Опади, низька температура та погана якість шляхів не дозволять жодній зі сторін суттєво просунутися у жодному з напрямків. Зміна динаміки бойових дій може відбутися в середині зими, «коли земля замерзне, а небо стане чистішим». Це допоможе військам, які матимуть краще обмундирування і забезпечення.

Перекидання підрозділів на схід демонструє, що росія не готова до реальних переговорів з Україною. Наступ на Донбасі повинен стати справжньою перевіркою для командувача окупаційними військами сєргєя суровікіна, якого досі захищали як кремль, так і мілблогери рф.

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