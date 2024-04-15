Після зими Україна передислокувала частину ППО від інфраструктури на передову, чого й чекала росія, щоб завдати масованого удару, - CNN

(https://edition.cnn.com/2024/04/14/europe/russia-tactics-ukraine-energy-power-strikes-intl/index.html)

Аналітики вважають, що це не помилка, це просто розстановка пріоритетів. Думали, що якщо закінчиться зима, то, напевно, ми зможемо застосувати ППО в інших місцях.

Заступниця міністра енергетики Гринчук зауважила, що майже всі річні зусилля з відновлення та ремонту енергосистеми після 2022 року були знищені за кілька днів

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/52007

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