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Путин может напасть на Грузию из-за неудач в Украине, – CNN

Путин может напасть на Грузию из-за неудач в Украине, – CNN

«Несколько ученых и активистов указали, что если путин увязнет в Украине, ему понадобится хоть где-то скорая победа, и он может перекинуться на Грузию», – заявил американский ученый Линкольн Митчелл.

Такие же опасения выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Нынешнее политическое напряжение в стране обострилось после начала вторжения в Украину.

Приближенные к правительству политики призывают избегать войны, но оппозиция считает, что власти сильно преувеличивают с попытками усмирить агрессора.

Источник: https://t.me/u_now/49392

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