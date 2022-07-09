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«Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох…» - рашист з дружиною обговорює можливість потрапити додому. Перехоплення

«Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох…» - рашист з дружиною обговорює можливість потрапити додому. Перехоплення

Окупант обговорює з подругою намагання дружин військових російської танкової бригади, яку відправили на війну в Україну, повернути чоловіків додому: «Я їх розумію чудово. Чоловіки поїхали на навчання. А приїжджають не всі з цих, начебто навчань. Спочатку поїхали на навчання, потім з’ясувалось, що спецоперація, а ця спецоперація перетворилась на війну. Від цього користі не буде. Дружини нічого не зможуть зробити, щоб їх повернути. Що до путіна напряму звернутись? Не було такого ніколи. Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох… (байдуже). І все. Як у мене комбат постійно. Я, каже, радий за тебе, мені пох… (байдуже)».

Дружина мріє про те, щоб чоловіка відпустили додому хоч на місяць. На що він відповідає: «Я б зробив так, щоб потім не повернутися».«Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох…» - рашист з дружиною обговорює можливість потрапити додому. Перехоплення

Окупант обговорює з подругою намагання дружин військових російської танкової бригади, яку відправили на війну в Україну, повернути чоловіків додому: «Я їх розумію чудово. Чоловіки поїхали на навчання. А приїжджають не всі з цих, начебто навчань. Спочатку поїхали на навчання, потім з’ясувалось, що спецоперація, а ця спецоперація перетворилась на війну. Від цього користі не буде. Дружини нічого не зможуть зробити, щоб їх повернути. Що до путіна напряму звернутись? Не було такого ніколи. Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох… (байдуже). І все. Як у мене комбат постійно. Я, каже, радий за тебе, мені пох… (байдуже)».

Дружина мріє про те, щоб чоловіка відпустили додому хоч на місяць. На що він відповідає: «Я б зробив так, щоб потім не повернутися».

Источник: gur.gov.ua

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