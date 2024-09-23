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Ракета Сармат, якою рф залякує весь світ, підірвалася просто у шахті під час випробувань

Ракета Сармат, якою рф залякує весь світ, підірвалася просто у шахті під час випробувань

OSINT-аналітик MT Anderson опублікував фото наслідків нещодавнього невдалого випробувального запуску російської міжконтинентальної ракети РС-28 «Сармат» («Сатана 2») на полігоні Плесецьк.

"Як неважко здогадатися, випробування РС-28 «Сармат» закінчилося повним провалом.Ракета вибухнула в шахті, залишивши величезний кратер і зруйнувавши полігон. "Сармат" — це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися незалежно від фактичного запуску.

Перше і останнє успішне випробування «Сармата» відбулося 20 квітня 2022 року.

Тепер, коли ці події стали офіційними, це щонайменше четверта невдала спроба випробування «бойової» важкої МБР «Сармат».

Зверніть увагу на чотири пожежні машини, які реагують на лісову пожежу", — пише інший аналітик MeNMyRC, коментуючи знімок.

Ракета Сармат, якою рф залякує весь світ, підірвалася просто у шахті під час випробувань

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Это главная надежда кремля на замену еще советских Р-36М (она же "в миру" - "Воевода"), так это тот же стратегический ракетный комплекс 15п118М, известный во всем мире по классификации МО США и НАТО, как - SS-18 mod 1,2,3 «Satan», ну или на украинском - "Сатана",который, собственно, и составляет, в настоящее время, основу СЯС (стратегических ядерных сил) ри-фи...

И да, вы правы...

"Воеводу" разрабатывали в КБ "Южное", а делали на "Южмаше", в Днепре. Систему управления разрабатывали в Харькове ("Хартрон") и соответственно, уже довольно долго "сервисно не обслуживают", что включало и "продолжение" сроков эксплуатации комплекса", решение КМУ (2023-го года).

Именно поэтому россияне очень спешат заменить, условно украинскую "Воеводу", собственной ракетной системой "Сармат"...

В настоящее время, история "испытаний" российского "Сармата", ну скажем так, "репутационно не очень успешна", последняя попытка "понтонутся" из Плесецка, лишь "усугубила" ее...

Сложив все это в кучу, у любой адекватной люди возникнут вопросы к реальному техническому состоянию российских СЯС, по крайней мере, к их основной части - ракетам шахтного базирования...

Джерело: https://t.me/znua_live/168127, https://t.me/c/1226880919/42743

Новости портала «Весь Харьков»

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