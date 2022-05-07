Рашисти надсилають листи начебто від імені CERT-UA

Кіберзлочинці стають дедалі винахідливішими. Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилання нових небезпечних електронних листів із темою «Кібератака».

Цього разу листи надходять начебто від імені CERT-UA і містять шкідливе вкладення у вигляді захищеного паролем RAR-архіву «UkrScanner.rar».

Активність асоційовано з діяльністю групи APT28 (UAC-0028).

Уже вжито заходів із блокування ресурсу. Водночас, у разі отримання подібних листів, команда CERT-UA просить негайно про це інформувати.

Також фахівці нагадують, що зловмисники використовують актуальні теми та скомпрометовані електронні адреси співробітників державних органів України. І застерігають, що наявність у листі паролю до вкладення – приклад однієї з ознак потенційної загрози.

Деталі https://cert.gov.ua/article/40102

Источник: internetua.com

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