Рашисты на оккупированных территориях принудительно собирают биометрические данные украинцев, - Центр национального сопротивления

По данным центра, рашисты собирают с украинцев отпечатки пальцев, чтобы таким образом побороть подполье.

Для принудительной дактилоскопии в селах организовывали специальное «собрание».

Также у украинцев, оставшихся на оккупированных территориях, потребовали писать заявление на получение российского паспорта. Враг надеется увеличить процент паспортизированного населения, ведь этот уровень не удовлетворяет Москву.

Джерело: https://t.me/u_now/116130

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