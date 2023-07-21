Разрядка для большой войны

Голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся у Пекіні з колишнім держсекретарем США Генрі Кіссінджером і заявив про готовність Китаю співпрацювати зі Сполученими Штатами для покращення відносин між двома державами.

Тенденция разрядки США и Китая понятна: провал Путина в войне показал, что войну за Тайвань развязывать пока нельзя.

Но стычка между Китаем и Штатами неминуема. Два центра силы, которые претендуют на экономическое первенство, должны схлестнуться.

При этом центром притяжения Китай стать не может по своему авторитарному определению - деньги стремятся в поле наибольшей стабильности и предсказуемости, а предсказуемость всегда обеспечивается тотальной законностью, что явно противоречит духу "цивилизации" Китая.

Значит, Пекин, стремящийся стать мировым гегемоном, обречён на провал без демократизации, а демократизация Китая невозможна, поскольку курс "консервации власти" необратим без глобального внутреннего и внешнего сдвига.

Это, в свою очередь, значит, что Китай будет консервироваться до тех пор, пока не проиграет масштабную войну с США (возможно, и непрямую), а затем начнется откат.

Следующий глобальный конфликт будет за Арктику, поэтому Запад "включает" в себя прежде нейтральные страны - Финляндию и Швецию.

И вот на этом этапе установится новый статус-кво мирового порядка на ближайшие 3-4 десятилетия.

Пока не решён региональный вопрос (Россия), вопрос глобального соперника (Китай) и вопрос стратегической базы (Арктика) достаточно однозначно и бесповоротно, войны не остановятся.

Россия попыталась вырвать штурвал, начав войну: победа РФ как раз превратила бы Китай в глобальный центр восточной силы (Тайвань был бы захвачен следом), а этот союз ядерного и экономического влияния установил бы доминанты в Арктике.

"Пакт о мире" между Китаем и США невозможен, если только Си неожиданно не будет снят с трона, а его трон не возьмут силы нейтральной политической ориентированности.

Фактически, война стала неминуемой в момент, когда Пекин нарушил собственную традицию равновесия сил и пустил Си на беспрецедентный 3-ий срок.

Это означает консервацию власти, а она ведёт к формированию сверхидеи становления сверхдержавой номер 1 - по экономическим и геостратегическим показателям.

Тут возникает лишь один вопрос: готов ли Запад воевать по-настоящему, действуя проактивно и формируя ставки самостоятельно, а не отвечая на вызовы?

Полагаю, что нет.

США в последнее время задали повестку лишь при полете Пелоси на Тайвань. При этом администрация США отговаривала ее.

И мы помним, как Китай нагнетал-нагнетал, а затем сдулся.

В этом и прелесть стороны, задающей повестку - она управляет возможными ответами оппонента и корректирует свои действия, в зависимости от допустимых и недопустимых рисков.

Смотрим на морскую блокаду, которую Кремль фактически объявил Украине. Запад умыл руки, начав разрабатывать альтернативный путь вывоза зерна.

Проблема так или иначе будет решена, но дело не в зерне, а в повышении ставок и в образовании политической тенденции.

Верным ответом был бы не альтернативный путь, а "ловля на слове" - в Украину должны были направиться ровно 2 корабля - из США и из Турции.

И если бы прилет не состоялся, Россия бы слила ставку. Если бы Россия атаковала гражданский корабль, Турция/США обязаны были бы нанести удар по Черноморскому Флоту.

Таким образом эскалация выбила бы Россию из этого стола.

Не будет ни удара по флоту, ни проактивной реакции Вашингтона: будет сделка Эрдогана в пользу Эрдогана с морковкой для Путина.

Но это значит, что ставка сработала - так или иначе Белый Дом отправил свою комбинацию в сброс, построив новый стол, дав возможность Кремлю, Эрдогану и ООН играть в свою партию. Но зачем вообще оставлять Кремль за этим столом?

И вот эта неготовность резко эскалировать ситуацию хорошо совпадает с готовностью Китая пока играть без опрокидывания столов.

Потому как при готовности Китая действовать проактивно и рискованно, мы вероятно бы упустили исторический шанс на возвращение на геополитический Олимп в гордом одиночестве.

В дополнение к предыдущему материалу:

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби не стал отвечать на вопрос о том, какими будут действия США в случае, если РФ атакует гражданские корабли идущие в сторону или из украинских портов в Черном море.

"Что касается того, что бы сделали, я не хочу строить гипотезы", - сказал Кирби.

А гипотезы строить необходимо.

Более того, вот это "(не) сделали бы" нужно спровоцировать, тем самым поставив Путина на растяжку, как это было с демонстративным отказом Кремля отправлять в ЮАР Лаврова, вместо Путина.

Простой комментарий от Кирби о том, что удар по гражданскому судну любого из государств-членов НАТО будет расценен как удар по объекту НАТО, а значит и как объявление войны НАТО поставил бы Кремль в опасную ситуацию: "проверять" - "не проверять".

Демонстративно параллельно можно было бы сообщить о том, что вслед за ударом по гражданскому судну будет незамедлительно нанесен удар по Черноморскому Флоту РФ.

Почему это важно? Иначе мы позволяем Москве ставить свои "рамки", а это тактическая инициатива, вне зависимости от того, сможет ли Кремль ей в дальнейшем воспользоваться.

Цель Кремля не в блокаде, а в прецеденте "Мы, проигрывая, прогнули Запад на следующие действия"...

И Путин ведь сразу вскрыл все цели (как плохой игрок), назвав условия, при которых он вернётся в зерновую сделку.

Целью являются даже не эти условия (с подключением какого-то банка к SWIFT - это в глобальном смысле даст "прибыли" меньше, чем цена ракет, пущенных за вчерашний день по инфраструктуре Украины), а сам прецедент того, что Запад готов обсуждать эти условия.

Вспоминаем кейс со сбитым Эрдоганом самолётом. Москва пыталась "давить" на турецкое небо, разворачиваясь в воздухе нагло и демонстративно. Эрдоган предупредил, а затем приземлил один самолёт. С тех пор Кремль никогда не пересекал границы, обозначенной Турцией.

Эрдоган четко обозначил границы дозволенного. Это очень похоже на психологию - на установление личных границ.

И Эрдоган продолжает плевать на Кремль при каждом удобном случае, зная, что максимальной ответкой будет запрет на экспорт помидоров.

В имеющейся ситуации всё очевидно: Путин посреди ставок раскрыл карты, дав понять цели сделанного повышения.

Запад как бы и не прогибается, но и отвечать не хочет, а выстраивает какую-то параллельную систему, рассказывая о том, что Россия с её угрозами ничего не выиграет.

Но даже "ноль" в случае международной эскалации достаточен для того, чтобы сторона, претендующая на управление мировой ситуацией, могла начать бить по рукам, многократно повышая ставку.

Следим за руками.

Ставка 1: Украина бьёт по Крымскому мосту.

Ставка 2: Россия выходит из зерновой сделки и объявляет морскую блокаду Украине. (ставка 1 сделана с учётом того, что разведка знала о том, какую ставку выкинет Россия).

Ставка 3: ???

Сейчас время для Запада (или для Украины) для повышения ставки.

Мой вариант "западной" ставки описан.

Есть альтернативный вариант - Украина может ударить по Черноморскому Флоту имеющимся у Украины вооружением.

Но - и тут проблема - величина эскалации, на которую способна Украина, лимитирован. Потенциал Запада безграничен, так что корректнее было бы использовать "большую руку" для проверки на "слабо".

Тогда либо блокада будет снята, а угроза дезавуирована, либо Кремль лишится Черноморского Флота.

Более того, если Запад не хочет бить по Флоту самостоятельно - он банально может передать необходимое для ударов вооружение Украине в экстренном порядке. Или угрожать Москве такой передачей.

Вот смотрим на это сообщение:

Politico: США надеются, что Китай сможет убедить Россию вернутся в зерновую сделку.

Штаты опять работают на "ответ", не задавая тенденцию.

Угроза ЗАЭС была ликвидирована руками Китая, который курирует неядерный характер войны.

Что тогда, что сейчас ставка России будет обнулена. Проблема не в этом - проблема в том, что мы переставляем обязанность реагировать активно на другие стороны, как бы забывая про то, что функция "мирового полицейского", помимо очевидных бонусов, даёт нам ряд обязательств.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8011

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