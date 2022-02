Річки парацетамолу. Забруднення водойм ліками загрожує здоров'ю людства

Блакитна річка в Тунісі має один з найвищих показників вмісту лікарських засобів

Найбільші річки серйозно забруднені ліками й фармакологічними препаратами, заявили британські вчені з Йоркського університету.

Вони дослідили низку річок і виявили, що найчастіше водні артерії містять парацетамол, кофеїн, нікотин, а також засоби проти епілепсії та діабету.

Це створює "глобальну загрозу для довкілля й здоров'я людей", йдеться у доповіді вчених.

Це дослідження є одним з найбільших у світовому масштабі. Повний звіт опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Найбільше від негативного впливу фармакології постраждали річки у Пакистані, Болівії та Ефіопії. А найчистішими виявились водойми Ісландії, Норвегії та тропічних лісів Амазонки.

Вплив багатьох поширених фармацевтичних сполук на річки й озера досі недостатньо вивчений. Але добре відомо, що, приміром, розчинені протизаплідні засоби впливають на розвиток та розмноження риб.

Вчені також побоюються, що підвищена концентрація антибіотиків у річках може обмежити їхню ефективність.

Експерти дослідили воду у понад тисячі локацій в 100 країнах світу.

Виявилось, що більш як 25% зразків містили так звані активні фармацевтичні компоненти на рівні, який вважають небезпечним для водних організмів.

"Після лікування медикаменти виходять з організму людини, але навіть найефективніші очисні споруди не здатні повністю розкласти їх до того, як вони потраплять у водойми", - каже керівник дослідження Джон Вілкінсон.

Найчастіше вчені зустрічали препарат проти епілепсії карбамазепін та ліки проти діабету метформін. Також дослідники виявили високу концентрацію нікотину, кофеїну і парацетамолу.

А в Африці зафіксували значну кількість артемізиніну - препарату для лікування малярії.

"Далі ситуація лише погіршуватиметься, оскільки ми все частіше застосовуємо медикаменти при лікуванні будь-яких хвороб - як фізичних, так і психічних", - пояснила ВВС Вероніка Едмондс-Браун з Гартфордширського університету.

У звіті вказано, що підвищений рівень антибіотиків у водоймах може призвести до розвитку стійких бактерій, що зменшить ефективність ліків і зрештою створить "глобальну загрозу фармацевтичного забруднення не лише для довкілля, а й для здоров'я людини".

Як уточнили вчені, найбрудніші річкові ділянки виявили у країнах з середнім та низьким рівнем доходів, а також у районах з поганим рівнем контролю за якістю стічних вод.

Річка в Кенії - одна з водних артерій світу, що найбільше постраждали від негативного впливу фармакології

"Ми бачили забруднені річки в Нігерії й Південній Африці, де дуже висока концентрація фармацевтичних препаратів. Це переважно пов'язано з відсутністю інфраструктури для очищення стічних вод", - каже Мохамед Абдалла з Бірмінгемського університету.

"І це дуже непокоїть, адже найбільш уразливі групи населення мають найменший доступ до медичного обслуговування".

На запитання про те, як можна подолати цю проблему, керівник дослідження Джон Вілкінсон відповів доволі песимістично:

"Знадобиться багато людей, значно розумніших за мене, щоб розв'язати цю проблему, - пояснив він. - Одним з кроків, що може допомогти просто зараз, є правильне застосування ліків".

Це ускладнить доступ до медикаментів, таких як антибіотики, та посилить лікарський контроль за дозуванням медичних препаратів.

Источник: bbc.com

Автор: Джона Фішер, кореспондент ВВС з питань довкілля

