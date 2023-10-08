Реакція Світу на тероризм ХАМАСу

Супутниковий знімок прикордоння Ізраїлю поблизу сектору Гази. На ньому видно пожежі внаслідок атак ХАМАСу.

Ізраїль у війні з іранськими проксі підтримують світові організації та лідери. ХАМАС — терористичні угруповання.

● Президент Франції Емманюель Макрон:

"Я засуджую терористичні атаки з Гази проти Ізраїлю, його солдатів і громадян. Франція підтримує Ізраїль і ізраїльтян, підтримує їхню безпеку і їхнє право на самозахист".

● Керівниця пресслужби Ради національної безпеки Білого дому Адріенна Вотсон:

"США однозначно засуджують неспровоковані атаки терористів ХАМАС проти ізраїльського цивільного населення. Тероризму ніколи не може бути виправдання".

● Керівник Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк:

"Я шокований і обурений обстрілом Ізраїлю великою кількістю ракет і загибеллю людей в країні.

Закликаю до негайного припинення насильства та деескалації та уникнення подальшого кровопролиття".

● Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

"Ця атака є тероризмом у його найогиднішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких огидних нападів".

● Канцлер Німеччини Олаф Шольц:

"Ракетний обстріл бойовиків і ескалація насильства глибоко шокують нас. Німеччина засуджує ці напади ХАМАС і стоїть поруч з Ізраїлем".

● Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні:

"Уряд Італії засуджує напади на Ізраїль з максимальною твердістю. Під загрозою життя людей, безпека регіону і відновлення будь-якого політичного процесу".

● Офіційний представник НАТО Ділан Вайт:

"Тероризм — це фундаментальна загроза вільним суспільствам, і Ізраїль має право захищати себе".

● Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак:

"Я шокований сьогоднішніми ранковими нападами терористів ХАМАСу на ізраїльських громадян. Ізраїль має абсолютне право захищати себе".

Солідарність з Ізраїлем також висловили Індія, Україна, Японія, Грузія та інші країни.

Арабські країни не однозначні в оцінках нападу на Ізраїль

● В Ірані привітали напад ХАМАСу на Ізраїль. "Ми вітаємо палестинських бійців, - цитує Рахіма Сафаві, радника верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, низка іранських ЗМІ. - Ми стоятимем поруч з палестинськими бійцями до звільнення Палестини і Єрусалиму". Напад на Ізраїль він назвав "операцією, якою можна пишатися".

● Кілька арабських держав поклали відповідальність за спалах насильства на ізраїльський уряд. Ізраїль повинен "припинити провокаційні практики окупації" і "політику розширення поселень", ідеться у заяві міністерства закордонних справ Кувейту.

● В МЗС Іраку заявили, що напади ХАМАСу є наслідком "систематичного гноблення" з боку "сіоністської окупаційної влади" протягом десятиліть. Катар також заявив, що тільки Ізраїль несе відповідальність за ескалацію насильства в конфлікті з палестинцями.

● Саудівська Аравія, своєю чергою, закликала до негайного припинення ескалації. "Королівство закликає до негайного припинення ескалації між двома сторонами, захисту цивільного населення і самоконтролю", - ідеться у заяві, поширеній міністерством закордонних справ королівства.

● Об'єднані Арабські Емірати закликають до припинення бойових дій з обох сторін.

● "Якщо мусульманські країни, які сусідять з Ізраїлем, нададуть нам право проходу, ми підкоримо Єрусалим", — заявили таліби.

Джерело: https://t.me/znua_live/116028

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