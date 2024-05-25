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Рекордное число россиян с инвалидностью встало на учёт для получения кресел-колясок и протезов нижних конечностей

Рекордное число россиян с инвалидностью встало на учёт для получения кресел-колясок и протезов нижних конечностей

Если с 2013 по 2022 год число людей, которым требуется обеспечение средствами реабилитации, ежегодно росло не более чем на 7% и находилось в диапазоне от 307 до 331 тысячи, то в 2023 году оно увеличилось на 42% (на 137 тысяч человек).

Так, число россиян с инвалидностью, которым требуются кресла-коляски, выросло с 211 тысяч до 292 тысяч, число требующих от государства кресла-стулья с санитарным оснащением – с 67 тысяч до 102 тысяч человек, а число тех, кому необходимо обеспечение протезами нижних конечностей – с 51 тысячи до 72 тысяч человек.

Кроме того, за год значительно увеличилось число стоящих на учёте людей с инвалидностью, которым требуется «специальная одежда». Если к концу 2022 года насчитывалось 57 тысяч таких граждан, то к концу 2023 года их стало уже 90 тысяч (плюс 33 тысячи).

https://t.me/ShrikeNews/14426

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