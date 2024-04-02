Reuters: Иран предупреждал россию об угрозе террористической атаки перед терактом в "Крокусе"

(https://www.reuters.com/world/iran-alerted-russia-security-threat-before-moscow-attack-sources-say-2024-04-01/)

● Иран получил информацию о готовящемся теракте от людей, подозреваемых в связях с терактом в Кермане 3 января 2024 в годовщину похорон генерала Касема Сулеймани, когда погибло 94 человека. После теракта в Кермане было арестовано 35 человек.

● "За несколько дней до теракта в "Крокусе" Тегеран поделился информацией с Москвой о возможной большой террористической атаке на территории россии, которая была получена в результате взаимодействия с арестованными по подозрению в атаках на территории Ирана", - источник Reuters.

● "Членов ИГИЛ-Х ("Вилаят Хорасан") готовили к значительной операции в россии. Один из арестованных членов группировки рассказывал, что их члены уже ездили в россию", - второй источник Reuters.

● "Иранские власти исполнили свои обязательства предупредить Москву, так как Иран на протяжении многих лет становился жертвой террористических атак", - третий источник.

● Помимо россии Иран обсуждал свои опасения с Таджикистаном. Источник в Таджикистане подтвердил Reuters, что Тегеран обсуждал с Душанбе рост вовлечённости этнических таджиков в подобные действия.

● В теракте в Кермане 3 января 2024, как и в случае с "Крокусом", принимали участие таджики, которых ИГИЛ-Х ("Вилаят Хорасан") активно вербует на территории самого Таджикистана. Во время теракта в Ширазе 26 октября 2022, когда погибло 15 человек, один из нападавших также был таджиком.

● Факт предупреждения от Ирана - своего дипломатического, экономического и военного союзника - россии куда сложнее отбросить, чем факт предупреждения от США. В то же время, предупреждение Ирана не содержало никаких более конкретных деталей об атаке, помимо достаточно общих вышеуказанных.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/14803

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