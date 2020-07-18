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РФ препятствует установлению мира на Донбассе — постпред США при ОБСЕ

РФ препятствует установлению мира на Донбассе — постпред США при ОБСЕ

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета организации в четверг, 16 июля, призвал Россию «прекратить театр абсурда» на пути к миру на Донбассе, сообщает «Телеграф».

«России пора проявить такую же политическую волю, которую демонстрирует Украина, и отказаться от усилий по препятствованию прогрессу на мирных переговорах и на Востоке Украины. Вместо этого мы только наблюдаем, как РФ мешает. Пришло время опустить занавес в этом «театре абсурда», если позаимствовать фразу наших российских коллег», — сказал Гилмор.

Посол заявил, что лишь после того, как РФ выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений, будет возможно надеяться на прекращение огня на Донбассе.

Посол США напомнил, что прошло уже более семи месяцев после проведения саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже, на котором было достигнуто соглашение о мерах, призванных способствовать мирному урегулированию «конфликта российского производства». Тем не менее, установление устойчивого и повсеместного прекращения огня так и не было достигнуто, а на Востоке Украины продолжаются обстрелы, вследствие которых гибнут как военные, так и мирные люди.

Дипломат также напомнил о недавних обстрелах в Зайцево, в ходе которых погибла местная жительница. Также он выразил обеспокоенность гибелью украинского медика во время операции по эвакуации тела убитого военнослужащего.

«Причиной всех жертв на востоке Украины, как военных, так и гражданских, можно назвать несостоятельность России дать указание силам, которые она вооружает, тренирует, финансирует, руководит и с которыми бок о бок воюет, как это и было согласовано на Нормандском саммите 9 декабря», — отметил Гилмор.

Во время предыдущего заседания Постоянного совета ОБСЕ постпред США раскритиковал выступления представителя РФ Александра Лукашевича, сравнив их с комедийной оперой, на которой слышно «много песен», но «игра не убеждает».

Источник: sprotyv.info

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