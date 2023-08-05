рф виділяє мільйони на «виборчу» пропаганду на тимчасово окупованих територіях України

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У роботу «виборчої» пропаганди росіяни вже влили чималі кошти. Цього тижня стало відомо, що на неї виділили ще й додаткове фінансування «для нарощування обсягу передвиборчого контенту».

Наприклад, медіахолдинг «ЗаМедіа» отримав ще 237 млн рублів, державне унітарне підприємство «Реклама Плюс» – 179 млн рублів, а «Центру підтримки громадських ініціатив Запорізької області» москва додатково виділила 246 млн рублів.

Усе – «для зовнішньої реклами, друкованих видань, телерадіомовлення, інтернет-проєктів».

Передвиборчий розпил на окупованих територіях став набирати все більших обертів. Як на «місцях», так і в москві (розпорядники коштів) усвідомлюють просту річ: в Україні скоро не буде залишків «русского мира». Тому треба брати, поки путін дає, і тікати.

Джерело: https://t.me/spravdi/32189

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