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Росія відправила підкріплення окупантам на Харківщині

Росія відправила підкріплення окупантам на Харківщині

Росія перекинула в район села Веселе в Харківській області одну батальйонно-тактичну групу.

Про це 8 червня заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє «Суспільне».

«На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування українських військ до державного кордону з Росією. Ворог посилив угрупування військ на зазначеному напрямку за рахунок перекидання в район селища Веселе, 17 км на північний схід від Харкова, однієї батальйонно-тактичної групи зі складу 2-ї армії Центрального військового округу росії», – сказав він.

За словами Мотузяника, військові рф продовжують обстрілювати позиції української армії та населені пункти Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

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