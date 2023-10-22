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росія вже отримала і використовує північнокорейські снаряди, - Ukraine Weapons Tracker

росія вже отримала і використовує північнокорейські снаряди, - Ukraine Weapons Tracker

росія вже отримала і використовує північнокорейські снаряди, - Ukraine Weapons Tracker

Фото опублікували окупанти.

Снаряди мають характерні упаковку та маркування.

Північнокорейські 122-мм снаряди використовуються для гаубиць Д-30, а також САУ «Гвоздика», а 152-мм боєприпаси для Д-20 та САУ «Акація».

Королівський об’єднаний інститут оборонних досліджень Великої Британії звернув увагу на російські судна «Ангара» і «Марія», які з середини серпня регулярно перевозять вантажі з північнокорейського порту Раджин до Приморського краю.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/41525

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