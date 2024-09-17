росія вкладає мільярди у перевиховання на ворогів нашої держави викрадених з України дітей

Дослідження "(Не)повернення дітей: Україна перед найбільшим викликом з часів незалежності" від громадської спілки "Українська мережа за права дитини", ГО "Регіональний центр прав людини" та БФ "Голоси дітей".

У тимчасово окупованих українських містах та в самій росії працюють понад 5 500 клубів воєнно-патріотичного виховання та 98 "таборів перевиховання" (67 таборів та санаторіїв у росії, 13 — у Криму, Запорізькій та Луганській областях та 18 — у білорусі).

На утримання таких таборів виділили рекордні 68 мільярдів рублів. У 2024 році витрати з федерального бюджету рф на дитячий "відпочинок" зросли на 11,6%, досягнувши 76,8 мільярда рублів.

"Для уникнення відповідальності росіяни маніпулюють рішеннями держав ЄС, які або стосуються тимчасового вилучення з сім’ї чи влаштування українських дітей у місцеві родини, або відтермінування повернення на Батьківщину. росія перетворює українських дітей на ворогів власної нації", — заявила правозахисниця і юристка ГО "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська.

Значна частина депортованих дітей — вихованці інтернатних закладів, яких не евакуювала вчасно українська сторона. А також діти, чиї батьки або опікуни загинули під час спроб евакуації.

"Описані в дослідженні випадки та обставини депортації, примусового переміщення та утримання в окупації, окрім злочинних дій росії, є також результатом нереалізованих потрібних етапів реформи деінституціалізації останніх 25 років", — наголосила голова правління "Української мережі за права дітей" Дар’я Касьянова.

До основних тенденцій у питанні повернення депортованих дітей належать спроби росії всіляко затягувати цей процес. Досить поширеною практикою з боку росії є вимагання від української сторони документів, які існують виключно в російському правовому полі.

Станом на серпень 2024 року ідентифіковано 19 546 депортованих та примусово переміщених дітей.

Джерело: https://t.me/znua_live/167221

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