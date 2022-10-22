росіян не пустили до США на конференцію МАГАТЕ

Российская государственная корпорация по атомной энергии заявила, что США заблокировали ее участие в конференции, организованной МАГАТЭ в Нью-Йорке – сообщает турецкое агентство Anadolou.

(https://www.aa.com.tr/en/politics/us-blocked-russian-delegation-from-attending-iaea-event-says-rosatom/2717818)

В заявлении Росатома говорится, что его представителям и представителям Ростехнадзора не были предоставлены визы США, необходимые для участия в международной министерской конференции МАГАТЭ «Ядерная энергия в XXI веке».

«На сегодняшний день ни один из членов российской делегации не получил американскую визу. Таким образом, американская сторона заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ», — говорится в сообщении.

#МАГАТЭ #Россия

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4785

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