росіяни готуються перетворювати ТОТ України на масове сміттєзвалище відходами з рф

кремль виділив 1,3 млрд рублів для «обладнання» сміттєвих звалищ на загарбаних територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, інформує Центр національного спротиву.

- Заявлені 1,3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично вони будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств на ТОТ.

За даними ЦНС, виділені москвою рублі окупаційні «адміністрації» відмиють через підставні компанії, які підконтрольні особисто главі уряду рф мішустіну.

Джерело: https://t.me/spravdi/32309

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