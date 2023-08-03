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росіяни кажуть, що їх армія ніколи не атакує храми і культурні обʼєкти. Це – неправда

росіяни кажуть, що їх армія ніколи не атакує храми і культурні обʼєкти. Це – неправда

Брехня: російська армія завдає високоточних ударів по українських військових обʼєктів і не бʼє по соціальній інфраструктурі та релігійсним спорудам. Таку інформацію поширюють російські ЗМІ.

Правда: станом на 20 липня 2023 року фахівці ЮНЕСКО задокументували пошкодження росією 270 культурних обʼєктів в Україні. Йдеться про храми, музеї, історичні будівлі, пам’ятники, бібліотеки та архіви.

Також саме рф винна в навмисній ракетній атаці на Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, що сталася в ніч на 23 липня.

Інституту релігійної свободи наводить ще вражаючі дані – росіяни повністю знищили, пошкодили або пограбували щонайменше 494 релігійні споруди, духовні навчальні заклади та святині.

Брехнею про «високоточні удари по військових обʼєктах» росіяни намагаються зняти з себе відповідальність за воєнні злочини, але не вдасться – кожен причетний до руйнування України буде покараний.

Джерело: https://t.me/spravdi/32128

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