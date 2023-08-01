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росіяни кажуть, що нові закони позбавляють українців трудових прав. Це – неправда

росіяни кажуть, що нові закони позбавляють українців трудових прав. Це – неправда

Брехня: влада знищує трудові права, відбираючи в українців надбавки за понаднормові та гарантовані вихідні. Про це пишуть пропагандистські російські ЗМІ.

Правда: наразі трудові відносини в Україні регулює закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Він дійсно може обмежувати трудові права під час війни, але є одне але.

Завдяки доповненню, яке ухвалили влітку 2022-го, вдалося регламентувати робочий час і час відпочинку на період дії воєнного стану, відновити механізм оплати за роботу у вихідний та уточнити порядок надання щорічної основної відпустки.

Ще один важливий момент: збільшення кількості робочих годин – це право, а не обов’язок роботодавця.

Дія закону втратить чинність з дня припинення воєнного стану.

Джерело: https://t.me/spravdi/32048

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