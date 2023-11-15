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росіяни пишуть, що французькі інструктори привчають солдатів ЗСУ до «запаху смерті» за допомогою трупів тварин. Це дійсно так, але є один нюанс

росіяни пишуть, що французькі інструктори привчають солдатів ЗСУ до «запаху смерті» за допомогою трупів тварин. Це дійсно так, але є один нюанс

Анонімні Telegram-канали цитують матеріал видання Politico, у якому йдеться про те, що під час навчань у Франції українські військові звикають до «запаху смерті» завдяки розкиданим трупам тварин.

У статті Politico (https://www.politico.eu/article/in-rural-france-ukrainians-build-real-trenches-in-mock-villages/) дійсно розповідають про такий метод навчань, але росіяни «забули» процитувати кілька деталей.

По-перше, навчання з трупами необхідне, щоб люди, які потраплять на фронт, були готові до всього і не ціпеніли від шоку.

По-друге, журналісти визнають, що наразі ЗСУ мають найбільший бойовий досвід серед сил на Заході, тож українські військовослужбовці й самі навчають французьких колег. Місцеві тренери називають поради українців дуже цінними.

Українську армію визнають сильною і досвідченою, наші захисники проходять потужну підготовку, але про це російські пропагандисти чомусь воліють не розповідати своїй аудиторії.

Джерело: https://t.me/spravdi/34658

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