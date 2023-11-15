росіяни пишуть, що французькі інструктори привчають солдатів ЗСУ до «запаху смерті» за допомогою трупів тварин. Це дійсно так, але є один нюанс
Анонімні Telegram-канали цитують матеріал видання Politico, у якому йдеться про те, що під час навчань у Франції українські військові звикають до «запаху смерті» завдяки розкиданим трупам тварин.
У статті Politico (https://www.politico.eu/article/in-rural-france-ukrainians-build-real-trenches-in-mock-villages/) дійсно розповідають про такий метод навчань, але росіяни «забули» процитувати кілька деталей.
По-перше, навчання з трупами необхідне, щоб люди, які потраплять на фронт, були готові до всього і не ціпеніли від шоку.
По-друге, журналісти визнають, що наразі ЗСУ мають найбільший бойовий досвід серед сил на Заході, тож українські військовослужбовці й самі навчають французьких колег. Місцеві тренери називають поради українців дуже цінними.
Українську армію визнають сильною і досвідченою, наші захисники проходять потужну підготовку, але про це російські пропагандисти чомусь воліють не розповідати своїй аудиторії.
Джерело: https://t.me/spravdi/34658