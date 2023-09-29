росіяни спробували «посадити» Залужного, але не вийшло. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Пропагандисти поширюють новий фейк – про «кримінальну справу» проти головнокомандувача ЗСУ Залужного за здачу Півдня та неналежну оборону Херсонської області на початку вторгнення рф.

Втім насправді Залужний не проходить підозрюваним чи свідком у жодному провадженні. У Офісі президента заявили:

- Інформація про підозри Залужному є тотальною брехнею і фейком російських пропагандистів, який тиражується українськими анонімними Telegram-каналами та деякими ЗМІ. В Україні немає кримінальної справи проти Залужного, він не проходить ні як свідок, ні як підозрюваний чи обвинувачений. Ця інформація є вигадкою від першої до останньої букви.

Джерело: https://t.me/spravdi/33664

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