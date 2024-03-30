росіяни встановили на ТОТ близько 2000 вишок мобільних мереж для розповсюдження пропаганди

Про це повідомив заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький під час Kyiv Stratcom Forum 2024, організований Центром стратегічних комунікацій:

- Ще з 2014 року росія застосовує простий підхід – повна ізоляція та контроль інформаційного простору та інформаційно-психологічна обробка населення. Луганська, Донецька, Херсонська і Запорізька області (окуповані частини, – ред.) – там повністю контролюється інформпростір.

За його словами, повний контроль всіх інформаційних потоків поклали на «ростех».

- росіяни розширюють мережі для поширення своєї пропаганди. За цей час на ТОТ встановили близько 2000 вишок мобільних мереж рф для розповсюдження цього контенту, – розповів Скібіцький.

Джерело: https://t.me/spravdi/37607

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