Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:52
Просмотров: 44

росіяни встановили на ТОТ близько 2000 вишок мобільних мереж для розповсюдження пропаганди

росіяни встановили на ТОТ близько 2000 вишок мобільних мереж для розповсюдження пропаганди

Про це повідомив заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький під час Kyiv Stratcom Forum 2024, організований Центром стратегічних комунікацій:

- Ще з 2014 року росія застосовує простий підхід – повна ізоляція та контроль інформаційного простору та інформаційно-психологічна обробка населення. Луганська, Донецька, Херсонська і Запорізька області (окуповані частини, – ред.) – там повністю контролюється інформпростір.

За його словами, повний контроль всіх інформаційних потоків поклали на «ростех».

- росіяни розширюють мережі для поширення своєї пропаганди. За цей час на ТОТ встановили близько 2000 вишок мобільних мереж рф для розповсюдження цього контенту, – розповів Скібіцький.

Джерело: https://t.me/spravdi/37607

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

30 березня 1973 року помер Дмитро Донцов, публіцист, літературний критик, ідеолог українського інтегрального націоналізму
Сегодня 10:05    35
Крадене росією українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль
Сегодня 09:40    59
Тайвань закликав США надати Україні допомогу для стримання Китаю, – The New York Times
Сегодня 09:28    84
Вибори в Україні відбудуться, як тільки цьому сприятимуть умови. Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Сегодня 09:16    66
россияне хвастаются кустарной переносной РСЗО "Козерог BRT", применяющей реактивные снаряды 122-мм
Сегодня 09:04    75
росіяни знищують українські храми та катують священників на окупованих територіях — Інститут релігійної свободи
Сегодня 08:52    86
Новини однією строкою 2.0
Сегодня 08:45    87
СБУ затримала агентку фсб, яка наводила російські авіабомби на Сумщину
Сегодня 08:40    74
Заволодіння землями Київщини на понад 1,8 млрд грн: завершено слідство стосовно організованої групи
Сегодня 08:29    79
Харківщина, 30 березня
Сегодня 08:22    89
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 