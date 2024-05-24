російські прикордонники вкрали близько 20 фарватерних буїв на річці Нава в територіальних водах Естонії

В ночь с 22 на 23 мая российские пограничники убрали разграничивающие буйки на реке Нарва в территориальных водах Эстонии, - заявление эстонской погранслужбы.

Это заградительные буйки, которые используются, чтобы суда случайно не заберли в чужие территориальные воды, по этим буйкам также прокладываются маршруты.

"В 3 часа ночи мы заметили, как российские пограничники начали убирать буйки", - эстонский пограничник.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала это "пограничным инцидентом" и заявила, что выясняются обстоятельства произошедшего.

"Мы были осторожны, чтобы не эскалировать ситуацию и следовали нашим процедурам", - начальник Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.

Месяц назад в докладе Службы внутренней безопасности НАТО указывалось, что россия будет использовать все доступные средства эскалации, за исключением тех, которые могут активировать 5-ю статью НАТО.

P.S. Именно так россия действовала в Грузии.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15118

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