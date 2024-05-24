Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:42
Просмотров: 73

російські прикордонники вкрали близько 20 фарватерних буїв на річці Нава в територіальних водах Естонії

російські прикордонники вкрали близько 20 фарватерних буїв на річці Нава в територіальних водах Естонії

В ночь с 22 на 23 мая российские пограничники убрали разграничивающие буйки на реке Нарва в территориальных водах Эстонии, - заявление эстонской погранслужбы.

Это заградительные буйки, которые используются, чтобы суда случайно не заберли в чужие территориальные воды, по этим буйкам также прокладываются маршруты.

"В 3 часа ночи мы заметили, как российские пограничники начали убирать буйки", - эстонский пограничник.

російські прикордонники вкрали близько 20 фарватерних буїв на річці Нава в територіальних водах Естонії

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала это "пограничным инцидентом" и заявила, что выясняются обстоятельства произошедшего.

"Мы были осторожны, чтобы не эскалировать ситуацию и следовали нашим процедурам", - начальник Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.

Месяц назад в докладе Службы внутренней безопасности НАТО указывалось, что россия будет использовать все доступные средства эскалации, за исключением тех, которые могут активировать 5-ю статью НАТО.

P.S. Именно так россия действовала в Грузии.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15118

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Снятие запрета на применение западного оружия для ударов по россии повлияет на ход войны. Чем и какие цели мы сможем "достать"
Сегодня 08:10    62
"Рации тоже все молчат… В шебекине нет света" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:32    79
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно
Сегодня 07:30    79
10 хороших новин на 23 травня
Сегодня 07:27    93
Спекуляції росії щодо обміну полоненими вкотре доводять, що вона – країна-терористка
Сегодня 07:14    75
Голова СБУ Малюк уперше офіційно підтвердив, що дрони «Sea baby» оснащені системами «Град»
Сегодня 07:05    82
кремль повернувся до ядерного блефу через активізацію Заходу
Сегодня 06:55    92
Террор Харькова надо остановить!
Сегодня 06:09    159
Новини
Сегодня 06:00    127
Оперативна інформація станом на 17.00 23.05.2024 щодо російського вторгнення
23.05.2024 17:53    165
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 