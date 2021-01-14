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Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці". ВIДЕО

Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у нацистській формі, яких проганяли дресирувальники- червоноармійці. ВIДЕО

В Іжевську в державному цирку 8 січня під час різдвяної вистави для дітей показали епізод за участю тварин, на одязі яких була нацистська символіка. Прокуратура організувала перевірку за цим фактом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, виставу в цирку показали на замовлення Удмуртської єпархії. У цирку пояснили, що нацистська символіка була використана в епізоді "1942 рік". "У сценарії епізод супроводжувався текстом диктора і візуальним рядом на екранах про розгром німецької армії під Москвою. У манежі відповідно демонструвався номер, у якому дресирувальники у формі червоноармійців проганяють дресированих тварин у попоні з нацистською символікою, підсилюючи ефект дикторського тексту та візуального ряду", - йдеться в коментарі цирку.

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В Удмуртcькій єпархії вважають, що вистава не порушує закон, що забороняє демонстрацію нацистської атрибутики або символіки - глядачам показали шоу, яке формує негативне ставлення до ідеології нацизму та екстремізму.

Представники державного цирку та єпархії посилаються на статтю 20.3 КоАП РФ, яка забороняє публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки, але її положення "не поширюються на випадки використання нацистської атрибутики або символіки, за яких формується негативне ставлення до ідеології нацизму і екстремізму та відсутні ознаки пропаганди або виправдання нацистської та екстремістської ідеології".

У цирку та єпархії вважають, що специфікою циркового мистецтва є видовищність і "використовувані в ньому образи можуть мати іронічний і гротескний характер".

Пункт статті 20.3 про "формування негативного ставлення до ідеології нацизму і екстремізму", на який посилаються в цирку і єпархії, додали в Кодекс про адміністративні правопорушення в лютому 2020 року. Він скасував адміністративну відповідальність за всі випадки демонстрації нацистської та екстремістської символіки за відсутності пропаганди нацизму.

Джерело: censor.net

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