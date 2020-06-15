Россия будет пытаться инсценировать украинский след в протестах в США и ЕС

Информационные ресурсы т.н. "лнр" и "днр" распространяют информацию о том, что из Украины в США и государства Европы якобы будут отправлены украинцы с боевым опытом для поддержки протестов.

Так, по данным издания, соответствующие материалы распространяют представители так называемой "разведки псевдореспублик". Кроме того, связывают финансирование отправки так называемых националистических групп с американским бизнесменом Джорджем Соросом и пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Однако, в издании предположили, что таким способом РФ пытается отвести от себя подозрения после волны обвинений РФ в дестабилизирующих акциях, взломах сайтов Бундестага в Германии и в участии в протестах и ​​погромах в США.

"Сейчас бурные протесты в США и ЕС, под аккомпанемент которых, в эпицентре всеобщего внимания, могут оказаться молодые люди с характерными татуировками и в футболках "Хто замовив Катю Гандзюк?", которые совершают глупость или просто присутствуют при осуществлении погромов. Что может быть удобнее для акции по дискредитации Украины? ", - отметили в "Информационном сопротивлении".

Кроме этого, в издании предположили, что для дискредитации Украины может быть использована различная атрибутику, связанная с Украиной и как в Ливии расписаны российскими наемниками стены.

Напомним, похожая попытка состоялась в прошлом году, когда в сети ходили фотографии украинцев, которые якобы принимали активное участие в протестах в Гонконге. Причем эти фотографии, в первую очередь, получили широкую популярность в российских СМИ, которые провели даже расследование, кто эти украинцы, которые появились в далекой азиатской стране в качестве чуть ли не кураторов местного "Майдана".

Так, четыре украинца, с большим количеством недвусмысленных татуировок и футболками с надписями "Хто замовив Катю Гандзюк?" стали героями российских СМИ.

В результате посол Китая в России Чжан Ханьхуей заявил о "достоверных" фактах "украинского следа" в протестах в Гонконге, а украинцев обвинил в передаче своего "опыта".

Источник: censor.net.ua

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