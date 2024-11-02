россия никогда не была другом Израиля

Ну а теперь, она уже стала нашим абсолютно открытым и ничуть не стесняюшимся этого врагом...

"Вдруг" выяснилось, что прямо сейчас в Иране находятся десятки, если не сотни российских механиков, инженеров и военных. Они занимаются модернизацией иранских ПВО. В том числе и повреждённых в результате ударов израильских ВВС. А ещё, россияне привезли с собой мощные гиперзвуковые ракеты, способные(по российско-иранскому мнению) преодолеть израильские ПВО. Предполагается, что они присланы для удара уже в самое ближайшее время. В оставшиеся до американских выборов дни. Эти сверхсовременные ракеты только-только появились на вооружении россии. Они обладают скоростью в пять раз превышающую скорость звука. Это угроза, с которой пока ещё никто в мире не справлялся...

И сообщение, пришедшее буквально пару часов назад. При недельной давности ударе израильских ВВС по секретному иранскому объекту в районе города Кум, были убиты высокопоставленные офицеры 583 зенитно-ракетного полка ВС россии... Будут мстить? (с) Владимир Илибман (https://www.facebook.com/share/15Re5VAqwT/)

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/49783

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