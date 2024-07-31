россия стала мировым лидером по украденным персональным данным

По итогам первого полугодия 2024 г. россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах, следует из отчета Positive Technologies .

Доля российских объявлений – около 10%. По данным аналитиков, в пятерку лидеров входят также США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%).

Такие слитые в даркнет базы содержат персональные данные из учетных записей, а также коммерческую тайну, говорится в отчете.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39837

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