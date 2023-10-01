россия уже развернула 25 армию на Лимано-Купянском направлении

Хотя планировала вывести ее из резерва только зимой, – спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш

«Эта армия состоит из 12 тысяч военнослужащих вс рф. Эта армия вновь сформирована, собиралась в течение последнего года с разного контингента – это и мобилизованные, и бывшие представители разбитых подразделений. Состоит из мотострелковых подразделений, артиллерийских, танковых войск, однако она оснащена преимущественно старой техникой», - сказал Евлаш.

Он добавил, что это уже стратегические резервы россии, что указывает на недостаточное количество и личного состава, поскольку тактические резервы уже исчерпаны.

Джерело: https://t.me/u_now/113810

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