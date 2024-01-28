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россиян выгоняют из одной из самых больших алмазных шахт в мире

россиян выгоняют из одной из самых больших алмазных шахт в мире

Ангола сообщила (https://expansao.co.ao/empresas/interior/angola-forca-saida-da-multinacional-russa-alrosa-da-sociedade-de-catoca-116545.html) о том, что заставит российскую компанию "Alrosa" выйти из совместного проекта "Sociedade de Catoca". Компании принадлежит четвертая по размерам алмазная шахта в мире.

Представители властей Анголы уже имели переговоры с россиянами в Дубае, им сказали отказаться от своей доли в 41% и не претендовать ни на какие выплаты.

"Alrosa" собирается отвоевывать компенсацию за инвестицию, однако вряд ли это даст какие-либо результаты. Власти Анголы заявили, что даже не будет рассматривать варианты любых компенсационных выплат россиянам.

Джерело: https://t.me/infospr/30389

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