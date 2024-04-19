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российская гуманитарная помощь не доходит на оккупированные территории

российская гуманитарная помощь не доходит на оккупированные территории

Пропагандистские сми россии красочно расписывают, что и как они строят на оккупированных территориях. Действительно, кое-что там делается, но есть один нюанс. Строится и делается все исключительно в интересах российской оккупационной армии. Например, 16.04 оккупанты отчитались, что «открыли движение по новому мосту через реку Кальмиус в окрестностях села Старая Ласпа Тельмановского района. Он соединяет Тельмановский и Старобешевский районы и жителям не нужно теперь ездить в объезд».

Но не о жителях беспокоились оккупанты. Мост строили для быстрой переброски российских войск к линии фронта. То же самое – новый мост возле Мариуполя и строительство железнодорожной ветки до Таганрога. Все для обеспечения вооружением, БК, ГСМ и личным составом российские войска в Украине. А о людях никто там не заботится.

Жители оккупированных россиянами сел Волновахского района Никольское, Владимировка и ряда других жалуются в соцсетях и пишут гневные письма оккупационным властям: «Где гуманитарная помощь из Ямала, которую нам якобы направляют, но к нам она не доходит. Мы ее не получали уже много месяцев. Скажите, эту помощь разворовывает местная власть или ее вообще не привозят?» При этом, наибольше жалуются ждуны и любители «русскАва мира». «Как же так? Это получается, что нас обманывают?»-разочарованно вопрошают коллаборанты!

Конечно обманывают. Вас использовали для решения имперских задач. Забудьте о высоких пенсиях и зхарплатах. Ведь россия – это страна обмана! В составе «российской федерации» нет республики с коренным государствообразующим населением «русские».

Есть чукчи, мордва, чеченцы, буряты и другие, у них есть свои республики, земля предков, но республики «руссия нет». И ее никогда не было. Была Русь на территории нынешней Украины, которая и есть правонаследницей Руси, а ее историю присвоила себе вымышленная и агрессивная «россия». Вот и идут войной на Украину, чтобы присвоить себе наши территории и доказать, что они русские. С такими-то мордами, русские?

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1737

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