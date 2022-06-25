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Российская пропаганда продемонстрировала, как нужно доводить абсурд до совершенства

Российская пропаганда продемонстрировала, как нужно доводить абсурд до совершенства

Это заголовок сегодняшнего материала про особо шизоидный доклад упоротого маньяка из минобороны: у него там Украина размещает технику на кладбище погибших от чумы в XIX веке, чтобы в случае удара ВС РФ «распространить информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине России».

Подозреваю, что в загробном мире старикашка Геббельс в отчаянии заламывает руки: "А так можно было?"

Источник: https://t.me/Sharpreview/15126

Новости портала «Весь Харьков»

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