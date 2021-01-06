Российские оккупанты реорганизовали все СМИ в «ЛНР»: что происходит

В рамках программы по реорганизации средств массовой информации на временно оккупированной территории Луганской области было создано «государственное унитарное предприятие» «Луганьмедиа». Об этом говорится в сообщении т.н. «министерства связи и массовых коммуникаций» боевиков.

«Луганьмедиа» создано путем слияния 14 редакций региональных СМИ, аккумулируя в едином центре финансовые, информационные и издательские ресурсы.

Структура «предприятия» включает в себя «административный» блок, блок печатных и электронных СМИ, а также блок теле- и радиоСМИ.

«Луганьмедиа», которое было зарегистрировано 30 декабря 2020 года, будет выпускать 15 еженедельных газет: 14 общественно-политических и одну тематическую – «Спортивное обозрение». Кроме того, предприятие взяло под контроль шесть телеканалов, две радиостанции и 14 сетевых изданий.

Сообщается, что один из телеканалов, находящийся в г. Кировск (Голубовка), будет вещать на территорию, подконтрольную Украине.

Исполняющим обязанности директора нового «медиахолдинга» назначена пособница террористов, главред газеты «Жизнь Луганска» Светлана Мамонтова.

Светлана Мамонтова

Необходимостью реорганизации оккупанты называют якобы огромный административный аппарат, доставшийся в «наследство» от Украины. Однако, на самом деле, таким образом гораздо удобнее контролировать всю прессу.

Источник: sprotyv.info

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