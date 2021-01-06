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Российские оккупанты реорганизовали все СМИ в «ЛНР»: что происходит

Российские оккупанты реорганизовали все СМИ в «ЛНР»: что происходит

В рамках программы по реорганизации средств массовой информации на временно оккупированной территории Луганской области было создано «государственное унитарное предприятие» «Луганьмедиа». Об этом говорится в сообщении т.н. «министерства связи и массовых коммуникаций» боевиков.

«Луганьмедиа» создано путем слияния 14 редакций региональных СМИ, аккумулируя в едином центре финансовые, информационные и издательские ресурсы.

Структура «предприятия» включает в себя «административный» блок, блок печатных и электронных СМИ, а также блок теле- и радиоСМИ.

«Луганьмедиа», которое было зарегистрировано 30 декабря 2020 года, будет выпускать 15 еженедельных газет: 14 общественно-политических и одну тематическую – «Спортивное обозрение». Кроме того, предприятие взяло под контроль шесть телеканалов, две радиостанции и 14 сетевых изданий.

Сообщается, что один из телеканалов, находящийся в г. Кировск (Голубовка), будет вещать на территорию, подконтрольную Украине.

Исполняющим обязанности директора нового «медиахолдинга» назначена пособница террористов, главред газеты «Жизнь Луганска» Светлана Мамонтова.

Российские оккупанты реорганизовали все СМИ в «ЛНР»: что происходит

Светлана Мамонтова

Необходимостью реорганизации оккупанты называют якобы огромный административный аппарат, доставшийся в «наследство» от Украины. Однако, на самом деле, таким образом гораздо удобнее контролировать всю прессу.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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