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Российские пропагандисты не смогли показать парад на оккупированных территориях

Российские пропагандисты не смогли показать парад на оккупированных территориях

Как сообщает канал Госспецсвязи, «во время проведения парада и выступления руководителя страны-агрессора в столице вражеского государства, которые транслировали все российские пропагандистские каналы, трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы неожиданно была отключена».

Таким образом «российская пропаганда пропаганда во главе со своим лидером путиным сегодня не смогла донести свои лживые сообщения до украинцев, живущих на временно оккупированных территориях», - отмечается в сообщении.

Источник: https://t.me/u_now/47935

Новости портала «Весь Харьков»

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