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Российские спецслужбы скупают спутниковые снимки Украины у частных компаний

Российские спецслужбы скупают спутниковые снимки Украины у частных компаний

В июне российские спецслужбы стали массово через подставные компании и иностранные коммерческие структуры в Европе и США скупать космические снимки территории Украины.

Россиян интересуют объекты критической гражданской и военной инфраструктуры. Известно о том, что российские спецслужбы получили детальные снимки Киева, в частности центра города, правобережных районов, правительственного квартала, района Оболонь, а так же Броваров и зачем-то Лютежа.

Так же, россиянам были переданы снимки Львовской и Волынской области, в частности ПП "Рава-Русская" и "Устилуг"; Житомирской области, с.Лидовка, старого полигона/ППД 6 учебного артиллерийского полка; аэродромов в Чернигове, Черкассах, Житомире и Белой Церкви.

Так же оккупанты скупили снимки района Очакова, устье реки Южный Буг, район Затока – Белгород-Днестровский – Паланка – Фараоновка.

В зоне боевых действий их интересовали локации Горловка – Лисичанск, Лиман – Славянск.

Очевидно, что россияне применят полученную информацию для нанесения ракетных ударов по указанным городам и районам. В частности, в Ивано-Франковске и Львовской области их интересуют объекты энергетической отрасли. В зоне риска объекты ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» и ПАО "Галнефтегаз".

Из вышеизложенного можно сделать минимум два вывода.

Первый – у россиян катастрофически не хватает ресурсов спутниковой компоненты, чтобы проводить разведку по территории Украины, что не может не радовать.

Второй – россияне свободно скупают спутниковые снимки у частных компаний, что не может не диссонировать. Если я пишу об этом здесь, в социальных сетях, то об этом 100% знают спецслужбы наших международных партнёров. Собственно, как так получается, что это торговля критически важной информацией в интересах страны военного преступника может осуществляться?

Выходит, что поставка Украине высокоточных тактических комплексов, или хотя бы реактивных, в кротчайшие сроки, это целое дело, а продажа частниками спутниковых снимков россиянам – плёвое дело?

Источник: site.ua

Автор: Александр Коваленко

Новости портала «Весь Харьков»

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