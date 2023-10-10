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российский олигарх Михаил Фридман покинул Великобританию — РБК со ссылкой на источники
По словам близкого к олигарху источника, сейчас Фридман находится в Москве и планирует перебраться в Израиль.
Недавно в Британии закрыли дело против олигарха, сам Фридман заявил, что "Британия должна компенсировать ему ущерб".
В декабре прошлого года правоохранители провели обыск в лондонском особняке Фридмана, подозревая владельца в отмывании денег, изъяли крупную сумму наличными, а самого олигарха задержали.
Позже суд признал, что ордер содержал "технические ошибки".
Джерело: https://t.me/znua_live/116268