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российский олигарх Михаил Фридман покинул Великобританию — РБК со ссылкой на источники

российский олигарх Михаил Фридман покинул Великобританию — РБК со ссылкой на источники

По словам близкого к олигарху источника, сейчас Фридман находится в Москве и планирует перебраться в Израиль.

Недавно в Британии закрыли дело против олигарха, сам Фридман заявил, что "Британия должна компенсировать ему ущерб".

В декабре прошлого года правоохранители провели обыск в лондонском особняке Фридмана, подозревая владельца в отмывании денег, изъяли крупную сумму наличными, а самого олигарха задержали.

Позже суд признал, что ордер содержал "технические ошибки".

Джерело: https://t.me/znua_live/116268

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