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Сайти Міноборони Данії та інших силових відомств зазнають кібератак

Сайти Міноборони Данії та інших силових відомств зазнають кібератак

Низка сайтів силових відомств Данії опинилися під хвилею DDoS-атак, кіберфахівці протидіють їм.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Серед сайтів, які атакували невідомі – портали Міністерства оборони, армії, військової розвідки та Центру кібербезпеки.

"Сайти зазнають DDoS-атак. Ми зараз протидіємо їм", – прокоментували агентству в агентстві Міноборони, відповідальному за матеріально-технічне забезпечення.

Наскільки відомо, це друга за час повномасштабної війни РФ проти України атака на сайти силових відомств Данії.

Попередня була у грудні 2022 року, відповідальність взяла на себе проросійська хакерська група NoName.

Джерело: eurointegration.com.ua

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