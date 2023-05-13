Сайти Міноборони Данії та інших силових відомств зазнають кібератак
Низка сайтів силових відомств Данії опинилися під хвилею DDoS-атак, кіберфахівці протидіють їм.
Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".
Серед сайтів, які атакували невідомі – портали Міністерства оборони, армії, військової розвідки та Центру кібербезпеки.
"Сайти зазнають DDoS-атак. Ми зараз протидіємо їм", – прокоментували агентству в агентстві Міноборони, відповідальному за матеріально-технічне забезпечення.
Наскільки відомо, це друга за час повномасштабної війни РФ проти України атака на сайти силових відомств Данії.
Попередня була у грудні 2022 року, відповідальність взяла на себе проросійська хакерська група NoName.
Джерело: eurointegration.com.ua