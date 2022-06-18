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Samsung заблокировал в рф контрабандные смартфоны
Смартфоны Samsung, завезенные в россию «параллельным импортом», а по сути откровенной контрабандой, невозможно активировать.
Об этом пишет Телеграм-канал ЧТД.
РосСМИ пишут, что даже включить телефон не получится, если вставить в него российскую «симку». Samsung их попросту блокирует.
Чтобы разблокировать контрабандный девайс, надо заполучить SIM другой страны, куда Samsung официально поставляет смартфоны. Либо обратиться в сервисный центр, где за активацию придется заплатить 5000 рублей и ждать две недели.
Источник: sprotyv.info