Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:24
Просмотров: 85

Samsung заблокировал в рф контрабандные смартфоны

Samsung заблокировал в рф контрабандные смартфоны

Смартфоны Samsung, завезенные в россию «параллельным импортом», а по сути откровенной контрабандой, невозможно активировать.

Об этом пишет Телеграм-канал ЧТД.

РосСМИ пишут, что даже включить телефон не получится, если вставить в него российскую «симку». Samsung их попросту блокирует.

Чтобы разблокировать контрабандный девайс, надо заполучить SIM другой страны, куда Samsung официально поставляет смартфоны. Либо обратиться в сервисный центр, где за активацию придется заплатить 5000 рублей и ждать две недели.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

323 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:12    12
В ООН підтвердили понад 4,5 тисячі смертей через масштабну російську агресію
Сегодня 10:00    40
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06
Сегодня 09:46    52
У захоплених районах України рашисти масово створюють фільтраційні табори і в’язниці
Сегодня 09:12    80
Втрати росії за 16 тижднів війни (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 09:00    89
WSJ: Росія стала більш провокаційна в Сирії
Сегодня 08:55    89
Вчера был сеанс параллельных стендапов. Агрофюрер в Бобруйске и кремлевский старец в Питере
Сегодня 08:46    122
На Харківщині зруйновані понад 200 шкіл, ще 165 знаходяться в захоплених районах – ОВА
Сегодня 08:34    90
Загарбники завдали ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу
Сегодня 08:23    124
10 хороших новин 17 червня
Сегодня 08:12    122
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 